Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'dan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Kaymakam Ünal, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Mutlulukların paylaştıkça çoğaldığını, acıların ise paylaştıkça azaldığını kaydeden Kaymakam Ünal, "Devletimiz adına sizleri ziyaret etmek bizim görevimizdir. Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Şehit ve gazi aileleri İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve personeli ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ve personeli tarafından da ayrı ayrı ziyaret edildi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan