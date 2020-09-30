Osmaneli Kaymakamı Ünal, Türkiye ikincisi olan minik karate takımını ağırladı
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Osmaneli Kaymakamı Ünal, Türkiye ikincisi olan minik karate takımını ağırladı

30.09.2020 10:07 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:10
Osmaneli Kaymakamı Ünal, Türkiye ikincisi olan minik karate takımını ağırladı

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Türkiye Kulüpler Arası Takım Karate Şampiyonası minik kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi olan 1308 Osmaneli Belediyespor takımını kabul etti.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Türkiye Kulüpler Arası Takım Karate Şampiyonası minik kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi olan 1308 Osmaneli Belediyespor takımını kabul etti.

Minik kadınlar kategorisinde yarışan 1308 Osmaneli Belediyespor oyuncuları ve antrenör Murat Salih Kurnaz'ı tebrik eden Kaymakam Ünal, sporculara hediye verdi.

Ziyarette Kulüp Başkanı Fikret Atapay da yer aldı.

Kaymakam Ünal, başarılı olan salon sporlarına destek verilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın boş zamanlarını verimli ve sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için spor yapmalarına olanak sağlanmalı. İlçemizdeki gençlerimizin spora yönelmesindeki artış son derece memnuniyet verici, gençlerimizin spora birlik ve beraberlik içinde gönül vermesi bizi çok mutlu ediyor. Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek. Katıldıkları turnuvalarda başarı elde ederek aldığı ödüllerle ilçemizi gururlandıran gençlerimizin başarılarını tebrik ediyor ve daim olmasını diliyorum."

Geçen ay Sakarya'da düzenlenen ve 59 ilden 480 kulübün katıldığı şampiyonada, 1308 Osmaneli Belediyespor Karate Takımı Türkiye ikincisi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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