Osmaneli Kaymakamı Ünal'dan telefonla dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, telefonda kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtıp para talep edenlere karşı dikkatli olunmasını istedi.

İlçede son günlerde artan dolandırıcılık olayları nedeniyle kullanılan yöntemler hakkında açıklama yapan Ünal, şunları kaydetti: ???????

"Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, hattınızın FETÖ/PYD teröristlerce kullanıldığını, terör örgütlerine yardımda bulunduğunuzu söyleyen kişiler dolandırıcıdır. Size operasyon yaptıklarını söyleyecek ve bu operasyonda kullanmak için para ve altın isteyeceklerdir. Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez. Bu kişilere itibar etmeyin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan