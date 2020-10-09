Osmaneli Kaymakamı Ünal'dan mahalle muhtarlarına ziyaret
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Osmaneli Kaymakamı Ünal'dan mahalle muhtarlarına ziyaret

09.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:08
Osmaneli Kaymakamı Ünal'dan mahalle muhtarlarına ziyaret

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Ünal, ilçe merkezindeki iş yerlerinde İnönü, Haceloğlu, Camikebir ve Camicedit mahallelerinin muhtarlarıyla görüştü.

Mahalle muhtarlarından bilgi alan Ünal, vatandaşlarla da sohbet ederek mahallelerde yaşanan sorunlarını dinledi.

Ünal, yaptığı konuşmada, talepleri bire bir dinlemek üzere ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Sorunların ve önerilerin uygulamaya geçirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Ünal, "Vakit buldukça köy ve mahalle muhtarlıklarımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızın taleplerini ilk ağızdan dinleyerek çözüme ulaşması için çalışıyoruz. Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan taleplerini dile getirmelerini istiyorum. Belirtilen taleplerin bazılarının kısa zamanda bazıları ise zaman alarak çözüme ulaşacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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