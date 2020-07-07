Osmaneli karpuzunda turfanda ürünler yüzleri güldürdü
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Osmaneli karpuzunda turfanda ürünler yüzleri güldürdü

Sakarya Nehri'nin çevrelediği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasadına başlanan turfanda karpuzların kalitesi üreticileri memnun etti.

07.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:15

Sakarya Nehri'nin çevrelediği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasadına başlanan turfanda karpuzların kalitesi üreticileri memnun etti.

Akşam saatlerinde tarlalarına girerek karpuzları dallarından ayıran üreticiler, bir gece bekleyen meyveleri sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa'dan gelen toptancılara satıyor.

Kalitesi ve tadı ile üreticilerini memnun eden karpuzun satışından dönüm başına 4 bin 500 lira ila 5 bin 500 lira gelir elde ediliyor.

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, AA muhabirine, karpuzun bu yıl aromasının çok güzel olduğunu söyledi.

Üreticilerin tarlarına mutlu girdiğini belirten Uğur, "Çiftçilerimiz karpuz veriminden oldukça memnun. Osmaneli'de şu anda ilk hasat yapılıyor. Karpuzun tadı da aroması da çok güzel. Fiyatlar da çiftçilerimiz açısından oldukça tatmin edici bir seviyede." dedi.

Uğur, üreticilerle her gün görüşerek kaliteyi sofralara aktarmaya çalıştıklarını anlattı.

"Osmaneli'nin incisi" olarak nitelendirdiği meşhur alaca karpuzun ilk hasadının hayırlı olmasını dileyen Uğur, "Vatandaşlarımız da afiyetle yesin inşallah. Bu sene inşallah bereketli geçecek." ifadelerini kullandı.

"Bu sene karpuzda güzel bir sene"

Medetli köyünde karpuz yetiştiren Gürhan Karaca da tarlasında ilk kırımı yaptığını belirtti.

Karpuzun kendilerini memnun ettiğini dile gtiren Karaca, "Tarlalarımızdaki ürünler karpuz toptancılarına ilk kırım olarak satıldı. İkinci kırımlar ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu sene karpuzda güzel bir sene, inşallah böyle devam eder." diye konuştu.

Osmaneli karpuzunda turfanda ürünler yüzleri güldürdü

Kaynak: AA

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