Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi genel kurulunu yaptı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi, 1'inci olağan genel kurulunu yaptı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi, 1'inci olağan genel kurulunu yaptı.

Kooperatif binasında gerçekleşen genel kurulda, mevcut Başkan Mefaret Göbekçi tekrar aynı göreve seçildi. Yönetim Kurulu asil üyeliklerini Mefaret Göbekçi, Sevdiye Yılmaz ve Gülay Durak, Denetim Kurulu asil üyelerine ise Sebahat Keçili ve Esma Bayırbaşı seçildi.

Seçim sonrası kooperatif binasını ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi ile yönetim ve denetim kurulunu kutluyor ve başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı