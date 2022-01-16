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Osmaneli ilçesinde kar yağışı

Osmaneli ilçesinde kar yağışı
AA / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Osmaneli ilçesi sabah saatlerindeki kar yağışıyla ortaya çıkan eşsiz manzarayla karşı karşıya kalan vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Sabah saatlerinden itibaren Osmaneli İlçe Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip de ilçe merkezindeki cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda biriken kar ve buzu temizlemek için çalışma başlattı.

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AA / Zeki Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

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