Osmaneli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanı
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI (GÜNEŞ ENERJİSİ) İLE ÇALIŞAN SULAMA SİSTEMİ KURULUMU SATIN ALINACAKTIR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI (GÜNEŞ ENERJİSİ) İLE ÇALIŞANSULAMA SİSTEMİ KURULUMU SATIN ALINACAKTIROSMANELİ KAYMAKAMLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI Osmaneli İlçesi Hisarcık Köyü 150...
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI (GÜNEŞ ENERJİSİ) İLE ÇALIŞAN SULAMA SİSTEMİ KURULUMU SATIN ALINACAKTIR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI (GÜNEŞ ENERJİSİ) İLE ÇALIŞAN
SULAMA SİSTEMİ KURULUMU SATIN ALINACAKTIR
OSMANELİ KAYMAKAMLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞI Osmaneli İlçesi Hisarcık Köyü 150 kW Yenilenebilir Enerji Kaynağı (Güneş enerjisi) ile Çalışan Sulama Sistemi Kurulumu Mal Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: yenilenebilir-enerli-ihalesi. pdf
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