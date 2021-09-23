Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Ersoy göreve başladı

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Üsteğmen Öcal Ersoy göreve başladı.

İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Sevk Bölük Komutanlığı ve Koruma Bölük Komutanlığında görevli Jandarma Üsteğmen Öcal Ersoy, geçtiğimiz günlerde Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanmıştı.

Osmaneli'nin güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını belirten Üsteğmen Ersoy, "Bizlerin görevi vatandaşın huzuru ve güveni noktasında mücadele etmektir. Bu noktada birimlerimiz insanlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli hareket halindeler. Osmaneli'ni çok sevdiğini ve şirin bir ilçede görev yapacak olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum. Osmaneli'nin huzuru ve güvenliği için var gücü ile çalışacağız. Hayırlı olsun dileklerini ileten tüm Osmanelili vatandaşlara teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

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