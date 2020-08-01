Osmaneli ilçe girişinde trafik denetimi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan kontrol noktasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürücülerin araç içerisinde maske kullanımını denetledi, ateş ölçümü gerçekleştirdi.

Ekipleri ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan, yaptığı açıklamada, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da üst düzey tedbirler alındığını söyledi.

Ekiplerin özveri ile çalıştığını kaydeden Özgan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın salgınla mücadele kapsamında araç içerisinde bile olsa maske kullanımına dikkat etmelerini istiyoruz, bunun için ekipteki arkadaşlarımız sürücüleri ve araç içerisindeki vatandaşları uyarıyor. Trafik güvenliğini sağlamak adına ekiplerimiz bayram tatil süresince sürekli yollarda bulunacak. Radar denetimlerimiz de üst düzeyde olacak. Amacımız, önceliğimiz sürücüleri cezalandırmak değil, bilgilendirmek. Yani sadece trafik kurallarına uymak yetmiyor, birbirimize karşı sevgili, saygılı ve hoşgörülü olmak zorundayız."

Özgan, bayram süresince uygulamanın devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA