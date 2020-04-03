Osmaneli esnafından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki esnaflar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destekte bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki esnaflar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destekte bulundu.

"Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya ilçede esnaf olan Coşkun Seyyar, Mutlu Orhan ve Hüseyin Çelik maddi destekte bulundu.

Coşkun Seyyar, genç-yaşlı demeden herkesin bu zor günde kardeşine yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Devlet eliyle yardım ulaştırılmasının daha doğru olacağını aktaran Seyyar, şöyle konuştu:

"Zor günlerden geçtiğimizi, birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Gün, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günüdür. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 arkadaş olarak destekte bulunduk. Biz bize yeteriz Türkiye, birlikte başaracağız."

Kaynak: AA