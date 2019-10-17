Osmaneli'den Türkiye'ye tarımsal ürün sevk edilecek

17.10.2019 16:19

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Osmaneli Belediyesi toptancı halinden iş yeri alırken buradan da tüm Türkiye'ye tarımsal ürünler sevk edilecek.



Tarım Kredi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Münür Şahin ile bir araya geldi. Bu ziyaret sonrası Osmaneli Tarım Kredi Kooperatifi yanında bir satış mağazası kurulması ve Osmaneli Belediyesinin yöresel ürünlerinden salça ve ayva lokumunun Tarım Kredi Kooperatifleri satış mağazalarında satılması gündeme gelmişti. Bugün ise, Tarım Kredi Kooperatifleri TK Sera A.Ş. Ticaret Bakanlığı onaylı Osmaneli Belediyesi toptancı halinden iş yeri aldı.



"Osmaneli üzerinden tüm Türkiye'ye tarımsal ürün sevk edilecek"



Osmaneli üzerinden tüm Türkiye'ye tarımsal ürün sevk edeceğini anlatan Başkan Şahin, "Cumhurbaşkanımızın üreticileri desteklemek ve direk üreticiden tüketiciye tarımsal ürün vermek amacıyla başlattığı projenin bir parçası da Osmaneli'nde gerçekleşmiş oldu. Bilecik'te 3 dönem milletvekilliği yapmış ve ilçemize o dönemler büyük katkılar sağlayan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz yeni görevinde de ilçemiz ve ilimiz tarımına çok önemli destekleri sağlamaya devam ediyor. Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA