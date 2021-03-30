Osmaneli'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için başlatılan kampanya kapsamında Bilecik'in Osmaneli'de etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için başlatılan kampanya kapsamında Bilecik'in Osmaneli'de etkinlik gerçekleştirildi.

Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından trafikte yayalara öncelik verilmesi anlamında bir program düzenledi. Prof. Dr. Yunus Söylet caddesinde bugün 12.00 ile 15: 00 arasın da uygulama yapıldı.

Vatandaşlarında katılım gösterdiği programda trafik bir süreliğine durduruldu ve yayalar yaya kaldırımı kullanarak karşıdan karışa geçti.

Kaymakam Yüksel Ünal yaptığı açıklamada, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle 'sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar' hükmü getirilmiştir dedi.

Kaymakam Ünal bu amaçla İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildiği ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek olan bir kampanya yapılması kararlaştırılmıştır." dedi.

Düzenlenen programa Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma komutanı Teğmen Eyüp Uzun, polis memurları ve Jandarma trafik ekipleri öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan