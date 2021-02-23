Son dakika! Osmaneli'de yangın söndürme tatbikatı
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Son dakika! Osmaneli'de yangın söndürme tatbikatı

23.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:15
Son dakika! Osmaneli'de yangın söndürme tatbikatı

Gelen son dakika haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Hükümet Konağında çıkabilecek olası yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla tatbikat yaptırıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, Hükümet Konağında çıkabilecek olası yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla tatbikat yaptırıldı.

Osmaneli ilçesinde AFAD Müdürlüğü tarafından, Hükümet Konağı yangın ekiplerinde görevli personele ve muhtarlara AFAD Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaca arama ve kurtarma teknisyeni Ekrem Sönmez tarafından İlçe Milli Eğitim toplantı Salonu'nda, sivil savunma, temel afet bilinci ve yangına müdahale, arama ve kurtarma çalışmaları konularında teorik eğitim verildi. Eğitimin ardından temsili olarak Hükümet Konağında yangın alarmı verilerek yangın anında yapılması gerekenler bir tatbikatla gösterildi. Tatbikatta, ilk olarak yangın ekiplerinde görevlilere, yangın tüpleri doldurularak yanan ateşi nasıl söndürüleceği ve müdahale edileceği gösterildi.

Bilecik AFAD İl Eğitim Müdürü Mustafa Karaca, kurumlarda gerçekleştirdikleri eğitim programlarının devam edeceğini belirterek, "Eğitim sonrasında görevli personele bilgi, beceri ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla yangın söndürme cihazlarının kullanımı uygulamalı olarak gösteriliyor. Tatbikata katılan personeller, konuyu daha iyi anlama imkanına sahip oluyorlar" dedi

Hükümet konağı önündeki yangın söndürme tatbikatına Kaymakam Yüksel Ünal, kurumlarda görevli çalışanlar katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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