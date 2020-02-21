Osmaneli'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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Osmaneli'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

21.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:06
Osmaneli'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı

'in ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Komutanlığına bağlı ekipler, Belenalan köyü yolunda şüphe üzerine Ö.Ç, R.B. ve H.O'yu durdurdu.

Zanlıların üst aramasında 15 paket içime hazır sentetik uyuşturucu, tabanca, tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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