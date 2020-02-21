Osmaneli'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Belenalan köyü yolunda şüphe üzerine Ö.Ç, R.B. ve H.O'yu durdurdu.
Zanlıların üst aramasında 15 paket içime hazır sentetik uyuşturucu, tabanca, tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.