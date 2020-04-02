Osmaneli'de üretilen maske ve eldivenler sağlık çalışanlarına teslim edildi Osmaneli Belediyesi tarafından üretilen maske ve boneler, ilçe devlet hastanesine teslim edildi.

Osmaneli Belediyesi tarafından üretilen maske ve boneler, ilçe devlet hastanesine teslim edildi. Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki kadınlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske ve bone üretti. Belediye Başkanı Münür Şahin, bu malzemeleri Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar'a teslim etti. Kadınlara teşekkür eden Şahin, çok değerli bir çalışmaya imza atıldığını belirtti. Kaynak: AA