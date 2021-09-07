Osmaneli'de traktör kazası: 1 ölü
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Osmaneli'de traktör kazası: 1 ölü

Osmaneli'de traktör kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Adliye köyü Erikli mevkisinde Abdullah T. (64) idaresindeki 11 SE 570 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Abdullah T. olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze Osmaneli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Osmaneli'de traktör kazası: 1 ölü
Osmaneli'de traktör kazası: 1 ölü
Osmaneli'de traktör kazası: 1 ölü
Osmaneli'de traktör kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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