Osmaneli'de 'Sıfır Atık Projesi' başlatıldı
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Osmaneli'de 'Sıfır Atık Projesi' başlatıldı

Osmaneli'de 'Sıfır Atık Projesi' başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında her mahalleye Mobil Atık Getirme Merkezi kabinleri konuldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında her mahalleye Mobil Atık Getirme Merkezi kabinleri konuldu.

Osmaneli Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekli Balaban İlköğretim Okulu'nda çevre ve atıkları değerlendirme bilinçlendirme etkinliğini gerçekleştirildi. Etkinliğe Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, belediye çevre koruma ve kontrol müdürlüğü personeli ve zabıta ekipleri katıldı. Proje hakkında bilgi veren Başkan Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleri ve Osmaneli Belediyesinin sağladığı kaynaklarla ilçede atık miktarını azaltmak, toplanan atıkları değerlendirerek ekonomiye kazandırmak sıfır atık hedefimize varmak için bu önemli projeyi başlattıklarını belirtti. Şahin, "Öncelikle okullar sonrası halkımızın bilinçlendirilmesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılması için sıfır atık projemizi ilçemizde başlattık. Çok kısa sürede eğitimlerle Osmaneli'nde sıfır atık konusunda büyük yol kat edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Osmaneli'de 'Sıfır Atık Projesi' başlatıldı
Osmaneli'de 'Sıfır Atık Projesi' başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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