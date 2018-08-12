Osmaneli'de Şeftali ve Üzüm Bereketi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde son yıllarda şeftali ve üzüm yetiştiriciliğinde artış yaşanıyor.

İlçeye bağlı köylerin uygun toprak yapısı ve iklimi çiftçiyi şeftaliye yönlendirirken, kalitesi, tadı ve aromasıyla Bursa şeftalisiyle rekabet edecek hale geldi. Osmaneli'de üretilen şeftalinin bir kısmı ihraç edilirken, büyük çoğunluğu Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki illerde tüketiliyor.

Bilecik genelinde yeniden bağcılık kültürü oluşmaya başlarken, Osmaneli ilçelerindeki köylerde eğilimin devam etmesi durumunda ileri yıllarda bağ alanının önemli ölçüde artacağı belirtiliyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2002 yılında bin 200 dekar alanda yetiştirilen şeftalinin son yıllarda üretiminin arttığını söyledi.

Bölgede boy boy şeftali fidanı dikimi yapıldığını ve hasadının başladığını anlatan Ünver, şöyle konuştu:

"Şeftalilerimizin kalitesi, tadı ve aroması güzel. Aşağı yukarı 1-2 lira arasında kalitesine göre değişiyor. İstanbul, Adapazarı, İzmit, Bolu, Düzce ve Zonguldak gibi yerlere gönderiliyor. Bursa'nın şeftalisi eskiden meşhurdu. Bursa deyince akla şeftali gelirdi ama şimdi şeftali deyince Osmaneli akıllara geliyor. Tahmini 12 bin ton civarında üretiliyor. Hasat edilen şeftaliler hem ihracat hem de iç piyasaya sunulmak üzere soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor."

Ünver ayrıca, kentte bağcılık kültürünün oluşmaya başladığını ve bağcılıkta iddialı olduklarını belirterek, kaliteli ve çok tutulan Michele Palieri üzüm çeşidini yetiştirdiklerini kaydetti.

Şeftali ve üzüm yetiştiricisi Halil Öztürk de bölgenin iklim ve mevsimsel olarak her türlü meyve ve sebzeye açık olduğu için şeftali üretiminde iddialı olduklarını ifade ederek, "Fiyatlar anormal değil normal. Şeftali sezonluk yetiştiği için bu sene 15-20 ton civarında ürün elde edeceğimi tahmin ediyorum." dedi.