Osmaneli 'De Regaip Kandili Coşkuyla Kutlandı

Regaip Kandili tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de coşkuyla kutlandı, kadın erkek her yaş grubundan vatandaşlar, kutsal geceyi en iyi şekilde değerlendirebilmek için camilere akın etti.

Osmaneli 'deki Fatih Camii'nde dün gece akşam namazı sonrası başlayan Kandil programında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Müftülüğünce ortaklaşa düzenlenen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Program sonunda bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş, Üç Aylar ve mübarek gecelerin önemi üzerinde durdu. Erenbaş, "Dinimizde dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmamız için mübarek gün ve geceleri Allah (cc) Ümmet-i Muhammed'e bir fırsat olarak sunmuştur. İşte kandil geceleri böyle Ümmet-i Muhammed için, günahkar kullar ve hata yapan bizler için Rabbimizin bir lütfu, ihsanıdır. Böylesine mübarek bir gecede bir araya gelmek çok önemli. Recep ayı, bin yıldan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde barındıran Ramazan ayının gelişini müjdeliyor. Peygamber Efendimiz, bu ayla ilgili olarak 'Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır' şeklinde dua ediyor. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden bütün insanlığın faydalanması, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesi birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Programa, Belediye Başkanı Münür Şahin ve kalabalık bir halk katıldı. Cami çıkışında Osmaneli Belediyesi'nin hazırladığı irmik helvası vatandaşlara ikram edildi. - BİLECİK