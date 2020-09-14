Osmaneli'de polis ve jandarmadan maske denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmaneli'de polis ve jandarmadan maske denetimi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında maske denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza kesti.

Osmaneli'de polis ve jandarmadan maske denetimi
14.09.2020 12:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:58

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında maske denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza kesti.

Korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının tırmanışa geçmesinin ardından Osmaneli Kaymakamlığı ve İlçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararla Osmaneli'de açık alanlarda maske takmak zorunlu oldu. Alınan kararın ardından maske takmayanlar uyarılırken, bugünden itibaren sokağa maskesiz çıkanlara para cezası kesilmeye başlandı. Osmaneli'de polis ve Jandarma, maske takmayanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe merkezinde, jandarma komutanlığı ekipleri köylerde korona virüs vakaları nedeniyle denetimlerini artırdı. Sosyal mesafe ve maske denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara ise ceza kesti.

Denetimlerde birçok vatandaşın yasağa uyduğu görülürken maske takmayanlara uyarılarda bulunuldu. Maske takma kuralına uymadığı belirlenen 18 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince mahalle ve köylerde kişi başı 900 lira olmak üzere toplamda 16 bin 200 liralık idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre ilçe merkezinde ve köylerde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele denetimleri sıklıkla devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mesut Barzani Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Fahriye Evcen Yasemin Özilhan
Spor Nuri Şahin Adem Büyük Burak Yılmaz Eddie Newton Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk Antalya Jandarma Türk Lirası
Şu an buradasınız: Osmaneli'de polis ve jandarmadan maske denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 12:59:28. #1.14#
title