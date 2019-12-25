Osmaneli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Y.T. idaresindeki 11 SE 015 plakalı otomobil ile İ.Ö'nün kullandığı 10 NJ 018 plakalı motosiklet, İnönü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.Ö, sağlık ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.