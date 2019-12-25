Osmaneli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Osmaneli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

25.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:30
Osmaneli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

'in ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Y.T. idaresindeki 11 SE 015 plakalı otomobil ile İ.Ö'nün kullandığı 10 NJ 018 plakalı motosiklet, İnönü Mahallesi 'ndaki kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.Ö, sağlık ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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