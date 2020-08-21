Osmaneli'de naşhi cinsi armudun hasadı başladı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, lezzeti ve görünümüyle diğer çeşitlerden ayrılan naşhi cinsi armudun hasadına başlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, lezzeti ve görünümüyle diğer çeşitlerden ayrılan naşhi cinsi armudun hasadına başlandı.

Elma ile kavun arasında bir tada sahip meyve, halk arasında "Japon armudu" olarak da biliniyor.

Çerkeşli köyünde yaşayan çiftçi Mehmet Aslan, AA muhabirine, bu armudun çok kaliteli olduğunu söyledi.

Ürünü özellikle Karadeniz Bölgesi'ne gönderdiklerini belirten Aslan, "2014 yılında Bursa'da bir ağabeyimizde gördük naşhi armudunu. Damak tadına baktık, tadının güzelliğini fark ettik. Aromasıyla çok farklı, hem kavunu andırıyor hem de armut tadını veren çok farklı bir ürün." dedi.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver de naşhinin Japoncada "armut" anlamına geldiğini anlattı.

Ünver, "İlçemizin 6 yıl önce tanıştığı bu ürün büyük talep görüyor. Türkiye'nin her tarafına gidiyor ama Karadeniz Bölgesi'nden yoğun ilgi var. Armut, diğer meyveler gibi sıcak havayı sever. Toprak ve hava birleşimi ilçede mükemmel. Bu da ortaya muhteşem bir ürün çıkarıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA