Osmaneli'de motosiklet su kanalına devrildi: 1 yaralı

Osmaneli'de motosiklet su kanalına devrildi: 1 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

28.08.2019 14:56
Osmaneli'de motosiklet su kanalına devrildi: 1 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mustafa Topçu idaresindeki motosiklet, İznik-Sakarya kara yolu Çerkeşli köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan Topçu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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