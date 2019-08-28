Osmaneli'de motosiklet su kanalına devrildi: 1 yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mustafa Topçu idaresindeki motosiklet, İznik-Sakarya kara yolu Çerkeşli köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan Topçu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.