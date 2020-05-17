Osmaneli'de makilik alanda yangın
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
17.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:30
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Hisarcık Beşevler köyü Aydoğdu mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğü, Osmaneli Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler ormana sıçramadan kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA