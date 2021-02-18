Osmaneli'de kuş yuvaları ağaçlara yerleştirildi
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Osmaneli'de kuş yuvaları ağaçlara yerleştirildi

18.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:10
Osmaneli'de kuş yuvaları ağaçlara yerleştirildi

Bilecik'te Osmaneli Belediyesi tarafından hazırlanan kuş yuvaları, ağaçlara yerleştirildi.

Bilecik'te Osmaneli Belediyesi tarafından hazırlanan kuş yuvaları, ağaçlara yerleştirildi.

Kış aylarında kuşların olumsuz hava şartlarından korunmasını sağlamak amacıyla belediye ekiplerince doğaya uygun, ahşap yuvalar yapıldı.

Yuvalar, Sakarya nehri kenarındaki çınar ve çam ağaçlarına yerleştirildi.

Yuvaların içlerine kuş yemi bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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