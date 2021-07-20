Osmaneli'de bayramlaşma

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür Ali Özgan, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy ile kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, bayramlaştı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür Ali Özgan, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy ile kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, bayramlaştı.

Fatih Camii'ndeki bayramlaşmanın ardından konuşan Kaymakam Ünal, dostluk, kardeşlik ve barış temennilerinde bulundu.

Kurban Bayramı'nın sevgi ve bütünlüğü simgelediğini ifade eden Ünal, "Bayram, küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği günlerdir. Bu güzel günlerde trafik akışı, hem şehir içinde hem de kara yollarında oldukça artıyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyorum. Böylesine güzel ve anlamlı günler, acılara dönüşmesin." dedi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polislerle, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaşıldı.

Ardından ilçedeki şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan