Osmaneli de köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor
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Osmaneli de köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor

Osmaneli de köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesin de salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları şimdi de salgının kontrol altına alınması için mobil aşı uygulamasına geçerek köylerde aşılama çalışması başlattı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesin de salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapan sağlık çalışanları şimdi de salgının kontrol altına alınması için mobil aşı uygulamasına geçerek köylerde aşılama çalışması başlattı.

Ülke genelinde olduğu gibi Osmaneli İlçe Toplum Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kent merkezi haricinde köylerde mobil aşı ekipleri, hem aşılama yapıyor hem de aşı olmayanları ikna edip çalışmaları sürdürüyor.

Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi aşılama korninatörü Dr. İrem Nur Atak çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisini yenmenin en önemli silahı toplum geneli yapılacak olan Covid-19 aşılamasıdır. Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşılama ekibi olarak Medetli köyünde Biontech ve Sinovac aşılarının uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ekip olarak aşının faydalarını anlatıyoruz ve onlar da ikna oluyorlar. Gittiğimiz köyler ne kadar uzak olsa da bizim için fark etmez. Çünkü merkeze gelemeyen vatandaşa hizmet götürmek bizim için çok daha önemli. En önemli şey vatandaşa hizmet götürebilmek. En uzak köylere giderek aşı yaptıktan sonra onların gülümsemesi, teşekkür etmesi, bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor" dedi. - BİLECİK

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Osmaneli de köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor
Osmaneli de köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor
Osmaneli de köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor
Osmaneli de köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor
Osmaneli de köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor
Osmaneli de köylerde aşılama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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