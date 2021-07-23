Osmaneli 'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Osmaneli 'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Osmaneli 'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir. K., yönetimindeki 11 SD 486 plakalı kamyonet, Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi'nde dört yol ışıklı kavşakta Recep K'nin kullandığı 11 SC 305 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Recep K. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetinin devam etmesi üzerine Bilecik Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Osmaneli 'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Osmaneli 'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Osmaneli 'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Osmaneli 'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Osmaneli 'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Osmaneli 'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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