Osmaneli'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Soğucakpınar köyü Kaşıkçı Mahallesi'nde kaçak yazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, M.T, A.P, İ.S. ve H.İ.Ö'yü suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan dedektör ve bilgisayar ile diğer malzemelere el konulduğu, zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA