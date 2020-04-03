Osmaneli'de gönüllü öğretmenler 3D yazıcı ile "Yüz koruyucu Siperlik ve Maske" üretiyor
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Koronavirüs, Osmaneli, Güncel

Osmaneli'de gönüllü öğretmenler 3D yazıcı ile "Yüz koruyucu Siperlik ve Maske" üretiyor

Osmaneli ilçesinde öğretmenler ve Halk Eğitim Merkezindeki gönüllü kursiyerler maske, bone ve yüz koruyucu siperlik üretiyor.

03.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:25
Osmaneli'de gönüllü öğretmenler 3D yazıcı ile

Osmaneli ilçesinde öğretmenler ve Halk Eğitim Merkezindeki gönüllü kursiyerler maske, bone ve yüz koruyucu siperlik üretiyor.

İlçedeki Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gönüllü öğretmenleri ile Halk Eğitim Merkezinde giyim kursuna katılan gönüllü kursiyerler, usta öğreticileri ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günlük 2 bin maske, 60 adet bone ve 60 adet 3D yazıcı ile "Yüz koruyucu Siperlik Maske" üretmeye başladı.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Koronavirüs (Covid-19)'la mücadeleye katkıda bulunmak ve sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Vefa Sosyal Destek Gurubu himayelerinde, Nilüfer Hatun MTA Lisesi öğretmenlerinin 3D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik maske ürettiğini, Halk Eğitim Merkezinde gönüllü kursiyerlerin de yüz maskesi ve bone hazırladıklarını bildirdi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19)salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisinin maskeler olduğunu ve ürettikleri koruyucu maskeleri sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunacaklarını ifade eden Kaymakam Yavuz, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve tüm dünya bilinmeyen bir savaşın içerisinde. Bir savaşla karşı karşıyayız ve maalesef bu savaşta düşmanımız görünmeyen bir düşman. En yakınımızdan veya ön görmediğimiz bir kişiden bulaşarak öldürebilen bir düşmanla karşı karşıyayız. Bu savaşta en önde giden unsurlarımız sağlık personelleri. Sağlık ve güvenlik personelimizin yanında olduğumuzu hissettirmek adına öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve gönüllü kursiyerlerimizle maske ve lazer kesimle yüz koruyucu siperlik maske üretmeye karar verdik. Siperlik maskelerin üretim süreci iki saat gibi uzun bir süre alıyor. Sağlık çalışanlarımızın yalnız olmadığını bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu millet tarihin her döneminde bu tür illetlerle, bu tür savaşlarla karşı karşıya gelmiştir ve hepsini yenmesini bilmiştir. "Biz birlikte Türkiye'yiz" diyoruz."

Kaymakam Yavuz, bilgisayar ortamında tasarımı yapılan yüz koruma siperlik maskelerin, daha sonra CNC lazer kesim makinesiyle ölçülerine uygun kesildikten sonra diğer aparatları montajlanarak hazır hale getirildiğini anlatarak, siperliklerin, sağlık çalışanlarının yanı sıra görev yapan polis ve jandarma ekiplerine de dağıtıldığını bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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