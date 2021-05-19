Osmaneli'de gençlerin konvoylu 19 Mayıs kutlaması
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Osmaneli'de gençlerin konvoylu 19 Mayıs kutlaması

Osmaneli'de gençlerin konvoylu 19 Mayıs kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, geçlerin katılımıyla araçlarla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılarak kutlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, geçlerin katılımıyla araçlarla şehir merkezinde konvoy halinde tur atılarak kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle törenlerin düzenlenmeyeceği için sabah saatlerinde Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şener Öner tarafından çelenk sunumun ardından program sona erdi. Daha sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaneli ilçesinde de 50 araçlık bir konvoy ile gençler şehir turu atarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Saat 19.19'u gösterdiğinde Belediye hoparlöründen İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'na vatandaşlar da evlerindeki balkon ve pencerelerinde eşlik ederek ellerindeki Türk bayrağıyla kutlamalara destek verdi. - BİLECİK

Osmaneli'de gençlerin konvoylu 19 Mayıs kutlaması
Osmaneli'de gençlerin konvoylu 19 Mayıs kutlaması
Osmaneli'de gençlerin konvoylu 19 Mayıs kutlaması
Osmaneli'de gençlerin konvoylu 19 Mayıs kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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