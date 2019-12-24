Osmaneli'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı
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Osmaneli'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı

Bilecik'te firari hükümlü, Osmaneli ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

24.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:30
Osmaneli'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı

'te firari hükümlü, ilçesinde saklandığı evde yakalandı.


Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği bildirilen T.İ'nin (27), Osmaneli'de bir evde gizlendiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan hükümlüyü gözaltına aldı.

T.İ, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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