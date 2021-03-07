Osmaneli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Osmaneli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

07.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:13
Osmaneli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen sebze yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen sebze yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

İ.T. (43) yönetimindeki 34 BNP 109 plakalı tır, Bilecik-Sakarya kara yolunun Ciciler köyü yakınında refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.T, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yola saçılan sebzeler, ekiplerin yardımıyla toplanıp başka bir araca alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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