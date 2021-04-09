Osmaneli'de çiftçilere yonca tohumu dağıtımı yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibeli yonca bitkisi tohumu dağıtıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibeli yonca bitkisi tohumu dağıtıldı.

Dağıtım töreni Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşanOsmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, bakanlığı genç çiftçilere yönelik hayvancılık konusunda yapılan proje kapsamında altyapı oluşturulduğunu söyledi. Hayvancılığı geliştirmek için kaliteli kaba yem bitkisi üretiminin artırılması gerektiğini vurgulayan Ünal, "Proje kapsamında Osmaneli ilçe sınırları dahilindeki 68 çiftçimize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan projesi kapsamında çiftçilere yüzde 50 destekli 3 bin 270 kilogram sertifikalı yonca tohumu dağıtıldı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı