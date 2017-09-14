Osmaneli'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki Erol Ergül evinde ölü bulundu.



Olay, Haceloğlu Mahallesi 217 Sokak'ta yaşandı. Apartmana yayılan kokunun 1'inci daireden geldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında 58 yaşındaki Erol Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekerken, evde Olay Yeri İnceleme Şubesine bağlı ekipler geniş çaplı inceleme yaptı. Yayılan koku nedeniyle görevliler cenazeyi taşımakta zorluk çekti. Ergül'ün cansız bedeni cenaze nakil aracıyla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ergül'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. - BİLECİK