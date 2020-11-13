Osmaneli'de beklenen projenin temeli atılıyor

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin son dönemlerde yatırımcıların ilgi kaynağı olduğunu kaydederek, " Mevcut küçük sanayi bölgemizi büyütürken, yeni küçük sanayi alanımızda yatırıma başlıyoruz" dedi.

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin son dönemlerde yatırımcıların ilgi kaynağı olduğunu kaydederek, " Mevcut küçük sanayi bölgemizi büyütürken, yeni küçük sanayi alanımızda yatırıma başlıyoruz" dedi.

Başkan Şahin, ilçeye 30 dükkandan oluşacak yeni küçük sanayi sitesinin salı günü temelini atacaklarını belirtti. Şahin, "Osmaneli son dönemlerde yatırımcıların ilgi kaynağı oldu. Osmaneli-Yenişehir-Bursa YHT ihaleye çıkılması sonrası ilçemize talepleri olağanüstü arttırdı. Bir taraftan konuta duyulan ihtiyaç, diğer taraftan büyük sanayi şirketlerine hizmet verecek küçük sanayi için çok yoğun taleple karşılaşıyoruz. Osmaneli Belediyesi olarak her adımımızı 5-10-20-50 yıllık hedeflerimize ve planlarımıza uygun olarak atıyoruz. Osmaneli'nde günü yönetirken, geleceği de yönetiyoruz. Hiç bir işimiz anlık değil. Osmaneli her alanda örnek projelerle yükselişini ve büyüme sürecini gerçekleştiriyor. Belediyemizde kurduğumuz yönetici ve usta kadromuzla özel sektör mantığı içinde çalışıyoruz. Yatırımlarımızı bu güçlü kadro ile çoğu kez sadece malzeme ihalesi ile kendimiz gerçekleştiriyoruz. Osmaneli esnafımızın, tüccarımızın yanı sıra ilçemizde yatırım yapmak isteyen, küçük ve orta ölçekli şirketlerimiz, işletmelerimizin taleplerini karşılamak için yaklaşık iki yıldır yaptığımız planlamaları hayata geçiriyoruz. Mevcut küçük sanayi bölgemizi büyütürken, yeni küçük sanayi alanımızda yatırıma başlıyoruz. TOKİ Kavşağı (Osmaneli MYO Kavşağı) arasında 30 bin metrekarelik alanda küçük sanayi dükkanları inşasına aralık ayında başlıyoruz. Kiralayan asma kat ilavesi yapabilecek. Doğalgaz ve elektrik, su altyapısı hazır olan dükkanların kasım ayında ihalesini yapıyoruz. İhale şartnamesi hazırlanmakta olan işyerlerinin ön yüzü Osmaneli Konakları görünümünde tasarlandı. Ana yola bakan cepheden sadece idari girişler yapılabilecek. İşyerlerine malzeme girişleri bina arkalarından olacak. Ana yoldan bakıldığında reklamlar, güzel bir çevre düzenlemesi ve konak görünümüyle küçük sanayi sitemiz çok özel görünümde olacak. Projesi Osmaneli Belediyesi mimar ve mühendisleri tarafından çizilen küçük sanayi sitemiz ilçemize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı