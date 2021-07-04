Osmaneli'de 4 katlı binada yangın
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Osmaneli'de 4 katlı binada yangın

Osmaneli'de 4 katlı binada yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir binanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldüYangın, İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki Sadi Erol'a ait apartmanın 4. katında meydana geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir binanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü

Yangın, İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki Sadi Erol'a ait apartmanın 4. katında meydana geldi. Karşı apartmanın balkonunda oturan bir vatandaş, daireden yükselen dumanları görünce itfaiye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dairede kimsenin bulunmadığı sırada elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİLECİK

Osmaneli'de 4 katlı binada yangın
Osmaneli'de 4 katlı binada yangın
Osmaneli'de 4 katlı binada yangın
Osmaneli'de 4 katlı binada yangın
Osmaneli'de 4 katlı binada yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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