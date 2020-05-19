Osmaneli'de 19 Mayıs kutlandı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaneli'de de korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sade bir törenle kutlandı. Osmaneli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şener Öner, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sundu. Ardından sosyal mesafe kuralına uyularak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA