Osmaneli Belediyesi pandemi döneminde de en fazla yatırım yapan belediyeler arasında
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Osmaneli Belediyesi pandemi döneminde de en fazla yatırım yapan belediyeler arasında

Osmaneli Belediyesi pandemi döneminde de en fazla yatırım yapan belediyeler arasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaneli Belediyesi Münür Şahin, pandemi döneminde de en fazla yatırım yapan belediyeler arasında olduklarını söyleyerek, "Yaşam kalitemizi en yükseğe çekecek çalışmaları yaparken, turizmde Türkiye'de önemli bir merkez haline geliyoruz" dedi.

Osmaneli Belediyesi Münür Şahin, pandemi döneminde de en fazla yatırım yapan belediyeler arasında olduklarını söyleyerek, "Yaşam kalitemizi en yükseğe çekecek çalışmaları yaparken, turizmde Türkiye'de önemli bir merkez haline geliyoruz" dedi.

Başkan Şahin, geçtiğimiz yıl tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covit-19) salgının belediye olarak yaptıkları çalışmalarla vatandaşların takdirini topladıklarını belirtti. Pandemi döneminde de en fazla yatırım yapan belediyeler arasında olduklarını anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Osmaneli Belediyesi olarak hedeflediğimiz projeleri pandemi tedbirlerine rağmen hız kesmeden devam ettiriyoruz. Osmaneli Belediyesi her acından örnek alınan belediyedir. Varlıklarının toplamını 100 milyon Türk Lirasına çıkaran belediyemiz borçlanmadan öz kaynaklarını kullanarak yatırımlarını sürdürüyor. Pandemi döneminde de en fazla yatırım yapan belediyeyiz. Yaşam kalitemizi en yükseğe çekecek çalışmaları yaparken, turizmde Türkiye'de önemli bir merkez haline geliyoruz. Tarımda yaptığımız yatırımlarla çiftçimizin yanında yer alıyoruz. Köylerimize her alanda destek oluyoruz. Sanayileşmede büyük yol aldık ve yeni yatırımlara destek olmaya devam ediyoruz. Osmaneli-Bursa-Bandırma YHT hattı ile ilçemiz lojistik merkezi oluyor. Osmaneli yükselen ve büyüyen değerdir. En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz olacaktır. Bu konuda bizlere destek tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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