Osmaneli Belediyesi'nin yeni temsili Başkanı Selen Eroğlu
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Osmaneli Belediyesi'nin yeni temsili Başkanı Selen Eroğlu

Osmaneli Belediyesi'nin yeni temsili Başkanı Selen Eroğlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Balaban İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Selen Eroğlu'na temsili olarak koltuğu teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Balaban İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Selen Eroğlu'na temsili olarak koltuğu teslim etti. Yeni başkan birçok proje vaadiyle başkanlık koltuğunu devraldı.

Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve Balaban İlkokulu öğretmenlerinin makamında ağırlayan Başkan Şahin, başkanlık koltuğunu ise okulun 4'üncü sınıf öğrencisi Selen Eroğlu'na teslim etti. Koltuğa oturan Selen Eroğlu, ilk icraatı olarak yeni parklar, yeni spor alanları, çocuklar ve gençler için yatırımları başlatmak oldu. Başkan Şahin minik öğrenciye derslerinde ve gelecek yaşantısında kendisine başarılar dileyerek hediyelerini takdim etti. - BİLECİK

Osmaneli Belediyesi'nin yeni temsili Başkanı Selen Eroğlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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