Osmaneli Belediyesi'nin tarıma ve çiftçiye desteği sürüyor Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim Tesisinde yeni ürünlerle çeşit sayısını arttırılırken, Tarım Kredi Kooperatifi tesisten kabak reçeli alımına başladı.

Osmaneli Belediyesi Yöresel Ürün Üretim Tesisinde yeni ürünlerle çeşit sayısını arttırılırken, Tarım Kredi Kooperatifi tesisten kabak reçeli alımına başladı. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Üretmeye başladığımız kabak reçeli çok beğenilen ürünümüz oldu. Tarım Kredi Kooperatiflerine gönderdiğimiz numunelerin beğenilmesi sonrası önümüzdeki haftadan itibaren kabak reçeli teslimatına başlıyoruz. Osmaneli Belediyesi tarıma ve çiftçiye destek olacak sürdürülebilir faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA