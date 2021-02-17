Osmaneli Belediyesi karda sokak hayvanlarını unutmadı
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Osmaneli Belediyesi karda sokak hayvanlarını unutmadı

17.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:36
Osmaneli Belediyesi karda sokak hayvanlarını unutmadı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için doğaya et ve mama bıraktı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları için doğaya et ve mama bıraktı.

İlçe genelinde 3 gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Kar altında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmayan Osmaneli Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için çalışmalarını sıklaştırdı.

Belediye veterinerlik ekipleri, açık alanlardaki beslenme noktaları ile park ve bahçelere yerleştirilen kedi, köpek ve kuş kulübelerine, bayat ekmek kutularından toplanan bayat ekmekler ile mama ve yem bıraktı. Ekipler ayrıca sokaklardaki bakıma muhtaç ve yavru köpekleri alarak belediye barınağına götürüp bakımlarını yapıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, sokak hayvanlarına sahip çıkarak toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanların soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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