Osmaneli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaneli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Osmaneli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı

Osmaneli Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Osmaneli Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Osmaneli Belediyesi Başkanlığı makamında gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Münür Şahin, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azaklı ve sendika temsilcileri katıldı. Yapılan imza töreninde kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, "En değerli kaynağımız insan kaynağımız, çalışanlarımıza değer veriyoruz. İlçemiz için gecesini gündüzüne katan personelimiz her şeyi hak ediyor. Sözleşme çalışanlarımıza hayırlı olsun. Sendikamıza ve çalışanlarımıza sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Osmaneli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı
Osmaneli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Haydar Akar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Burcu Biricik Caner Cindoruk Farah Zeynep Abdullah
Spor Ümit Öztürk Fatih Terim Ersun Yanal Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaneli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 10:47:53. #1.16#
title