Osmaneli Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını besledi
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Osmaneli Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını besledi

20.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:26
Osmaneli Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ekipleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için mama bıraktı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye ekipleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için mama bıraktı.

Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Münür Şahin, şunları kaydetti:

"Belediye olarak, soğuk hava koşullarında sokak hayvanlarının etkilenmemesi için hayvan barınağında onları sıcak ortamda ağırlıyoruz. 250 hayvan ağırlama kapasitesine sahip olan barınağımızın kapasitesi geçici taşınabilir kulübelerle artırılabiliyor. Ayrıca, soğuk hava koşullarının yoğun olduğu bugünlerde Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sokaklara mama bırakmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarının varlıklarını sürdürebilmek İçin gerekli her tedbiri alıyoruz. Onların soğuktan etkilenmemeleri için gece gündüz çaba sarf ediyoruz."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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