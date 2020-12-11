Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı
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Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı

11.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:03
Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı

Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı Başkan V. Yalçın Yağız Başkanlığında yapıldı.

Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı Başkan V. Yalçın Yağız Başkanlığında yapıldı.

Necla Hanım Konağında düzenlenen toplantıda 5 gündem maddesinden 4'ü oy birliği geçti. Gündemin 1'inci maddesinde 2020 gider bütçesinin sunumu yapılırken bu gündem oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 2'inci maddesinde 2021 gelir bütçesinin sunumu yapılırken, bu gündem oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 3'üncü maddesinde 2021 yılı bütçesi kararnamesinin görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonrası bu gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 4'üncü maddesinde 2021 yılı ücret tariflerinin görüşülmesi oldu.

"Hiç zam yapmayarak halkımızı koruduk"

Başkan Vekili Yağız, bu gündem maddesi hakkında yaptığı açıklamada, "2021 ücret tarifesini düzenlerken genel pandemi süreci dikkate alındı. Ücret tarifelerinin su başta olmak üzere Osmaneli halkını ilgilendiren tüm tarifeler bir önceki yılla aynı bırakıldı. Hiç zam yapmayarak halkımızı koruduk" dedi.

Sonrası yapılan oylama 2021 yılı ücret tarifeleri oy birliği ile kabul edildi. Gündemin son maddesi olan 2020 yılı bütçe kalemleri aktarılması bir meclis üyemizin 'red' oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi. - BİLECİK

Osmaneli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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