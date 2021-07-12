Osmancıklılar hayırda yarışıyor
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Osmancıklılar hayırda yarışıyor

Osmancıklılar hayırda yarışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki hayırsever vatandaş, arsalarını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki hayırsever vatandaş, arsalarını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Osmancık'ta yaşayan Rukiye Yılmaz adlı hayırsever içinde binası da bulunan arsasını, İsmail Kökez adlı vatandaş ise 5 bin 339 metrekare arazisini Türkiye Diyanete Vakfı'na bağışladı. Osmancık İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, teşekkür ettiği hayırseverlere Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nce gönderilen teşekkür belgesi ile cüzlü hatim setini taktim etti. - ÇORUM

Osmancıklılar hayırda yarışıyor
Osmancıklılar hayırda yarışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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