Osmancık zabıtası'ndan şırınga çikolata denetimi
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Osmancık zabıtası'ndan şırınga çikolata denetimi

Çorum'un Osmancık ilçesinde zabıta ekipleri tarafından şırınga çikolata denetimi gerçekleştirildi.

08.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:56
Osmancık zabıtası'ndan şırınga çikolata denetimi

'un ilçesinde ekipleri tarafından şırınga çikolata denetimi gerçekleştirildi.


Osmancık Belediyesi ekipleri, bakkallarda satıldığı tespit edilen şırınga şeklindeki çikolata ürünlerine el koydu.


Geçtiğimiz yıl Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye genelinde başlatılan denetimler, Osmancık'ta da gerçekleştirildi. Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bakkallarda denetim yaparak bulduğu ürünleri topladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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