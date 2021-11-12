Osmancık'ta zumba etkinliği düzenlendi

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesi'nde kadınlara yönelik zumba etkinliği yapıldı.

Ada kapalı spor salonunda, gerçekleşen etkinlik Osmancık Belediyesi ve Bio Spor ve Sağlık Merkezi iş birliği ile gerçekleşti. Ücretsiz düzenlenen etkinliğe 20'nin üzerinde kadın katıldı. Kadınlar, Bio Spor ve Sağlık Merkezi işlemecisi Fitness eğitmeni Aslı Karakaş Arslan eşliğinde zumba dansı yaparak, stres attı.

Çocukların da piste çıkarak annelerine eşlik ettiği etkinlikte Fitness eğitmeni Aslı Karakaş Arslan, zumba'da amacın dans ederek eğlenerek kilo vermeye yardımcı olmak olduğunu belirterek; "Belediye başkanımız Ahmet Gelgör'ün 'En çok kadınlarımızın eğlenmeye ihtiyacı var' düşüncesiyle yola çıktık. Talepler doğrultusunda zaman zaman bu tür etkinlikleri düzenlemeyi düşünüyoruz. Zumba'da amaç dans ederek, eğlenerek kilo vermeye yardımcı olmak. O yüzden kendinizi müziğin ritmine bırakın" dedi.

Çocukları ile birlikte etkinliğe katılan kadınlar, eğlenerek de egzersiz yapmanın mümkün olduğu mesajını verirken, Osmancık Belediyesi'nden hafta en az bir kez de olsa zumba etkinliğini devam ettirmesini talep ettiler. - ÇORUM