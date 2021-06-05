Osmancık'ta siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
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Osmancık'ta siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün

Osmancık'ta siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'nın danışmanı Yunus Güngör, Ceydanur Benli ile nikah masasına oturdu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'nın danışmanı Yunus Güngör, Ceydanur Benli ile nikah masasına oturdu. Osmancık'ta gerçekleşen düğün töreni siyaset, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu.

Mehtap-Ufuk Benli'nin kızı, Ceydanur ile Aysel-Ahmet Güngör'ün oğlu Yunus'un mutlu günü, siyaset, iş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Ceydanur ve Yunus'un düğün töreni Osmancık Saray Düğün Salonunda yapılırken nikahlarını Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör kıydı. Gelinin şahitliğini Milletvekili Erol Kavuncu, damadın şahitliğini ise Milletvekili Oğuzhan Kaya yaptılar.

Düğün törenine milletvekillerinin yanı sıra, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının il ve ilçe başkan ve temsilcileri, Benli ailesi ile Güngör ailesinin akraba, dost ve arkadaşları katıldı.

Törene katılanlar genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - ÇORUM

Osmancık'ta siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
Osmancık'ta siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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